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Общество

По требованию прокурора псковский центр семьи назначил подопечным медикаментозную терапию

В Пскове по требованию прокурора устранены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, которые были выявлены при проверке отделение социальной реабилитации несовершеннолетних ГБУСО «Областной центр семьи».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что отделение социальной реабилитации нарушение  в полной мере не исполнило рекомендации и назначения, данные врачами-специалистами Псковской детской городской поликлиники. Так, в ходе диспансеризации, проведенной в этом году, отдельным воспитанникам ГБУСО «Областной центр семьи» была назначена медикаментозная терапия. Вместе с тем в историях развития детей не отмечается выдача назначенных препаратов, что не позволяет отследить реальное исполнение рекомендаций.

В этой связи прокурор города внёс в адрес директора ГБУСО «Областной центр семьи» представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних устранены. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, должностные лица ГБУСО «Областной центр семьи» ориентированы на безусловное выполнение предписаний и рекомендаций врачей. Несовершеннолетним, нуждающимся в медикаментозной терапии, проводится соответствующие лечение.

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