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5-летнюю псковичку сбил скутерист и скрылся с места ДТП

25 июля в 11:00 в Пскове на дворовой территории у дома № 55 по Рижскому проспекту водитель скутера сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ребёнок получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В этот же день в 12:35 на 5-м километре автодороги Неёлово - Кудина Гора - Печоры 21-летний водитель Renault Symbol  не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали находившиеся в автомобиле 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек, их доставили в больницы. Сам автомобилист получил незначительные травмы.

В 16:30 в Великолукском районе на 10-м километре дороги Платоново - Пропостниково 31-летний мужчина на ВАЗ-21213 выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчину пришлось госпитализировать.

В аналогичное ДТП в 17:40 в Дедовичском районе на 50-м километре дороги Дедовичи – Дно - Костыжицы попал 30-летний водитель Audi 100, который был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилиста направили в больницу. 

Других ДТП за минувшие сутки на псковских дорогах не зафиксировали.

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