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31 человек пострадал в ДТП на псковских дорогах за прошедшую неделю

С 20 по 26 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадал 31 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В шести случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокирование пострадавших не производилась. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не осуществлялась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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