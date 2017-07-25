Порхович повторно задержан пьяным за рулём Chevrolet

13:18, 27 июля 2017, ПАИ

Ночью 26 июля дорожная полиция остановила в Порхове 23-летнего нетрезвого водителя Chevrolet, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.