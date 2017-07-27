Травмоопасными признала прокуратура пандусы на вокзале в Дно

13:43, 27 июля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила на железнодорожном вокзале станции Дно нарушения законодательства в сфере обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что пути эвакуации из здания вокзала с обеих сторон оборудованы травмоопасными перекатными пандусами, которые не позволяют воспользоваться входом в здание; отсутствуют информационная мнемосхема для инвалидов по зрению и тактильная схема движения, а также телефон с функцией регулирования громкости и индукционные системы. Расположенные в здании вокзала билетные кассы не оборудованы для маломобильных групп населения.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление; в отношении начальника производственного участка пассажирских обустройств № 2 (Дно) возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур); внесено представление.

По результатам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Ход устранения нарушений, рассмотрение искового заявления и представления контролируются.