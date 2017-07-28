Не выходить в поле советует 28 июля народный календарь

11:42, 28 июля 2017, ПАИ

28 июля отмечается память раннехристианских святых Кирика и Иулитты (в русской народной традиции - Улиты), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана (конец III – начало IV века). Об этом сообщает calend.ru.

Согласно житию, Иулитта была молодой вдовой знатного происхождения, а Кирик — ее сыном. Когда начались гонения на христиан, женщина, не желая отрекаться от веры, оставила свой дом и все имущество и, уйдя вместе с трехлетним сыном и двумя рабынями в другой город, начала жить как нищая странница. Однако однажды ее узнали и привели на суд к правителю. Там Иулитта подтвердила свою преданность христианской вере. У женщины отняли сына, а саму ее стали бить плетьми. Маленький Кирик, видя страдания матери, заплакал, а потом сказал, что и сам является христианином, и потребовал пустить его к матери. Правитель в гневе сбросил ребенка с каменного помоста. Саму же Иулитту сначала подвергли многочисленным пыткам, а затем обезглавили.

Мощи Иулитты и Кирика были обретены при императоре Константине Великом; на них указала одна из рабынь, которые погребли тела мучеников. Кирика и Иулитту почитают в качестве своих покровителей старообрядцы.

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это связывали еще с одним святым, которого поминали в этот день, — Крестителем Руси Владимиром. В русских былинах этого киевского князя величают как Владимир Красное Солнышко.

Женщины праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей. Им полагалось как можно лучше отдохнуть, потому что в поле в этот день лучше было не выходить: люди верили, что там гуляет нечистая сила. Говорили, что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование (такие видения назывались «маньяками»), которое обязательно сбудется.

На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь. «Кирики – всегда мокродырики», — подмечали крестьяне.