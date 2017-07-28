PR-специалисты и системные администраторы отмечают 28 июля профессиональный праздник

13:19, 28 июля 2017, ПАИ

Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

В этот день в 2003 году министр труда и социального развития РФ подписал постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

Также сегодня празднуется День системного администратора. Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей.