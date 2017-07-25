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Экономика

Размороженное мясо не смог провезти белорус через Псковскую область

25 июля в Себежском районе запретили движение автомобиля, который с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозил мясо из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В машине была обнаружена говядина в четвертинах тёмно-красного цвета без загрязнений, уложенная навалом и прикрытая тканью. На некоторых четвертинах были клейма Белоруссии. Транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила + 4,5 градуса по Цельсию. Ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Информация производителя о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами - тканью, сумкой с гаечными ключами, домкратом.

Водитель рассказал, что перевозил принадлежащий ему товар, приобретенный в городе Миоры Витебской области, весом около 300 кг, в Санкт-Петербург.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.

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