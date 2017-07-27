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Общество

Пользоваться гарнитурой советуют сотрудники ГИБДД псковским водителям

ОГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует водителям использовать для телефонного общения специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться устройством, не беря его в руки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя, и, как следствие, он вовремя может не заметить пешехода или другое транспортное средство, что чревато серьезными последствиями. В ряду факторов, которые могут отвлечь водителя от дорожной ситуации, не последнее место занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения соответствующих правил. Как показывает статистика, подавляющее большинство водителей, отвечая на звонок, берут в руку телефон и ведут переговоры по ходу движения.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения указывается перечень действий, которые запрещаются водителю во время движения автомобиля, в том числе использование телефона, если он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по нему дистанционно, не беря аппарат в руки. Причем, речь идет не только о телефонных переговорах, но и об использовании других функций (например, отправка или чтение СМС-сообщений).

Административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей предусмотрено статьёй 12.36.1 КоАП за то, что водитель разговаривает по телефону, взяв его в руку, во время движения автомобиля.

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