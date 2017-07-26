Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза

11:05, 27 июля 2017, ПАИ

В Псковской области появится некоммерческая организация, которая займётся проведением лыжного десанта по маршруту движения партизанского обоза, направленного из Псковской области в блокадный Ленинград, а также сплава на лодках по реке Шелонь из Дедовичей до Сольцов Новгородской области. С просьбой о содействии в создании такой организации обратился к и. п. губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову активист Игорь Тарасов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 27 июля.

Игорь Тарасов рассказал, что в Дедовичском районе уже проведён пробег в честь создания партизанского края, первый партизанский марафон состоялся 2 июля. И в преддверии 90-летия Дедовичского района Игорь Тарасов попросил финансовой помощи у администрации области, так как, по его мнению, сейчас нужно выходить на другой уровень.

Максим Жаворонков поблагодарил Игоря Тарасова за гражданскую позицию. «Те мероприятия, которые вы проводили, они приобрели региональный характер», - отметил он и сказал, что даст поручение собрать документы для создания некоммерческой организации, которая сможет получать гранты для реализации различных проектов. Шанс получить финансовую поддержку появится уже в следующем году.

И. п. губернатора добавил, что после неоднократных обращений граждан Управление внутренней политики администрации области подготовило проект закона «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». «Мы будем стараться, чтобы первым, на кого бы распространился этот закон, в случае принятия, был Дедовичский район. Мы будем вас сопровождать по линии комитета по спорту и управления образования», - уточнил он и заверил, что муниципалитет получит областную поддержку.