За два года улица Льва Толстого в Пскове будет отремонтирована

10:51, 27 июля 2017, ПАИ

За текущий год и 2018-й в Пскове будет отремонтирована улица Льва Толстого. «Часть работ будет выполнена в этом году, до 1 октября. Продолжение ремонта, а мы запланируем основательный ремонт, - на следующий год», - сообщил исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков в ходе приёма граждан, который он провёл 27 июля. Он также добавил, что в этом году на той части улицы, где работы запланированы только на 2018-й, будет выполнен ямочный ремонт, передаёт корреспондент Псковского агентства

По вопросу состояния улицы Льва Толстого к и. п. губернатора обратилась псковичка Маргарита Соловьёва. Она отметила, что дорога в настоящее время находится «в ужасном состоянии, при дождях там лужи, грязь». «Жалко: ребятки ходят, а их обрызгивают, - добавила женщина. - Мы детей возим по этой дороге».

При этом заявительница сообщила, что в Управлении городского хозяйства Пскова на её запрос ответили, что дальнейшего ремонта дороги не будет.

«У нас на этой улице в этом году проводятся и будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия», - ответил на это Максим Жаворонков.

«И тротуар, и участок дороги будет отремонтирован, - заверил женщину и глава администрации Пскова Игорь Калашников. - От Кузнецкой до Гражданской мы также сделаем. Я думаю, что в течение двух недель ремонт будет завершен. От перекрёстка с Зональным шоссе до улицы Речной будет только ямочный ремонт. Полная замена - в следующем году».

«У города были свои планы относительно ремонта дорог, но поскольку вы обратились к губернатору, мы немного скорректируем планы», - заключил Максим Жаворонков.