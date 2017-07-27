Бесплатную юридическую помощь пообещал Максим Жаворонков псковичу, подтверждающему трудовой стаж

11:38, 27 июля 2017, ПАИ

И. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков пообещал оказать юридическую помощь Константину Белоусову в связи с необходимостью подтверждения трудового стажа с целью перерасчета трудовой пенсии и пенсии по инвалидности в судебном порядке. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 27 июля.

Также Константин Белоусов обратился к и. п. губернатора с жалобой на действия нотариуса в связи с преднамеренным введением в заблуждение по срокам вступления в наследство, из-за чего был пропущен срок, который необходимо было восстанавливать в судебном порядке, и на отказ нотариуса в предоставлении информации о наследственной массе. Кроме того, пскович попросил оказать содействие в установлении земельного участка, который ранее находился в собственности у жены с целью вступления в наследство.«У меня есть ответ из администрации президента, решение суда, что я должен иметь адвоката. Мне по закону положен адвокат», - отметил заявитель.

Максим Жаворонков сказал, что примет все заявления и даст поручение начальнику главного Государственного управления юстиции Псковской области Сергею Шерстобитову оказать бесплатную юридическую помощь. «В вашем случае - это устная и письменная консультация. Исходя из вашего статуса, вам помощь будет оказана адвокатом в суде», - уточнил и. п. губернатора. Он отметил, что издержки администрация области возьмет на себя, они компенсированы из резервного фонда.

Константин Белоусов также рассказал о проблемах в сфере ЖКХ: «У меня стояк на кухне и стояк в туалете соединили. Я стал зависеть от соседей, которые выше. Ко мне стали приходить с жалобами о напоре». Пскович сообщил, что уже обратился в Госкомитет Псковской области по строительству и ЖКХ и полицию, так как стали поступать угрозы.

Максим Жаворонков попросил ответственных лиц в 10-дневнвый срок представить разъяснения по работе и предложения по решению данного вопроса. «Вполне возможно, что вопрос нужно решать через управляющие компании, - предположил и. п. губернатора. - В любом случае, вам вместе жить, и сложно заставить кого-то любить вас и уважать. Ошибки нужно, конечно, исправить через комитет, не обращаясь в суд».