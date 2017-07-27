1
15:03
Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
14:06
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
12:45
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
12:22
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
12:00
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
11:05
Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза
10:51
За два года улица Льва Толстого в Пскове будет отремонтирована
Еще новости
Общество

Бесплатную юридическую помощь пообещал Максим Жаворонков псковичу, подтверждающему трудовой стаж

И. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков пообещал оказать юридическую помощь Константину Белоусову в связи с необходимостью подтверждения трудового стажа с целью перерасчета трудовой пенсии и пенсии по инвалидности в судебном порядке. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 27 июля.

Также Константин Белоусов обратился к и. п. губернатора с жалобой на действия нотариуса в связи с преднамеренным введением в заблуждение по срокам вступления в наследство, из-за чего был пропущен срок, который необходимо было восстанавливать в судебном порядке, и на отказ нотариуса в предоставлении информации о наследственной массе. Кроме того, пскович попросил оказать содействие в установлении земельного участка, который ранее находился в собственности у жены с целью вступления в наследство.«У меня есть ответ из администрации президента, решение суда, что я должен иметь адвоката. Мне по закону положен адвокат», - отметил заявитель.

Максим Жаворонков сказал, что примет все заявления и даст поручение начальнику главного Государственного управления юстиции Псковской области Сергею Шерстобитову оказать бесплатную юридическую помощь. «В вашем случае - это устная и письменная консультация. Исходя из вашего статуса, вам помощь будет оказана адвокатом в суде», - уточнил и. п. губернатора. Он отметил, что издержки администрация области возьмет на себя, они компенсированы из резервного фонда.

Константин Белоусов также рассказал о проблемах в сфере ЖКХ: «У меня стояк на кухне и стояк в туалете соединили. Я стал зависеть от соседей, которые выше. Ко мне стали приходить с жалобами о напоре». Пскович сообщил, что уже обратился в Госкомитет Псковской области по строительству и ЖКХ и полицию, так как стали поступать угрозы.

Максим Жаворонков попросил ответственных лиц в 10-дневнвый срок представить разъяснения по работе и предложения по решению данного вопроса. «Вполне возможно, что вопрос нужно решать через управляющие компании, - предположил и. п. губернатора. -  В любом случае, вам вместе жить, и сложно заставить кого-то любить вас и уважать. Ошибки нужно, конечно, исправить через комитет, не обращаясь в суд». 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
27 июля 2017
Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
27 июля 2017
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
27 июля 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
27 июля 2017
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
27 июля 2017
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза
27 июля 2017
Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза
За два года улица Льва Толстого в Пскове будет отремонтирована
27 июля 2017
За два года улица Льва Толстого в Пскове будет отремонтирована 4
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля
26 июля 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 27 июля 2

Идет загрузка...