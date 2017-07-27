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Общество

До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июля

28 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +21 до +26.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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