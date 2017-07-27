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Общество

Максим Жаворонков взял на контроль вопрос об устройстве дороги к дому опочецкой пенсионерки

На приём к исполняющему полномочия губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову 27 июля пришла жительница Опочецкого района  Долларес Розенберг. Она попросила содействия в устройстве дороги к её дому, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас с 2010-го года возникли проблемы с дорогой к строящемуся дому. Мы обратились в администрацию в 2010 году с просьбой сделать дорогу. В 2011 году нам дали ответ, что вопрос будет решен, но больше с тех пор нам никто не отвечал», - рассказала женщина. Она также сообщила, что ранее дорога была, но два года назад провели нарезку участков и проезд запретили.

«Я была на приёме у Юрия Ильина [глава Опочецкого района], на меня даже не посмотрели, а  мне 80 лет, с 3,5 лет я была и на оккупированной территории. Я сказала, что у меня вопрос по поводу дороги, а  мне ответили: «Вы залезли на чужой участок», - пожаловалась женщина. При этом она добавила, что изначально площадь её участка составляла 11 соток, в результате нарезки земли ей достались 4 сотки, тогда как соседям – по 8 соток. «По крайней мере, 5 соток у меня получалось, но вот до сих пор меня пытаются обвинить, что я в чем-то не права», - сказала заявительница.

Он подчеркнула, что вопрос с дорогой так и остался нерешённым.  «Там песок, гравий, щебень. Сейчас вот дожди начнутся, и мы не сможем там нормально передвигаться», - отметила Долларес Розенберг.

«Подъезд к участку, конечно, должен быть обеспечен», - заявил Максим Жавронков. Он сообщил женщине, что по информации, которую предоставила администрация района, дорога будет сделана до 1 октября.  «Этот вопрос мы возьмем на контроль, и пока вы не скажете, что вас удовлетворяет результат, мы будем держать этот вопрос на контроле», - заключил и. п. губернатора.

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