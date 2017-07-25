31 партия заражённого зерна обнаружена в Пскове

13:48, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля в Пскове в 13 партиях ячменя фуражного из Волгоградской области выявлены жизнеспособные семена горчака ползучего, а в 18 партиях шрота подсолнечника из Воронежской области - нежизнеспособные семена амброзии трехраздельной. Зараженные партии зернопродукции общим весом более 2 тысяч тонн будут использованы на перерабатывающем предприятии для производства комбикормов по технологии, обеспечивающей лишение карантинных сорных растений жизнеспособности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ведомстве пояснили, что поступление продукции, зараженной семенами карантинных сорных растений на территорию Псковской области, где они в настоящее время отсутствуют, может привести к их интродукции и массовому размножению и распространению. Вред, наносимый сельскому хозяйству карантинными сорняками, обусловлен не только снижением урожайности культур, но и засорением урожая и ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ, токсичностью для людей и животных.