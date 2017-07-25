За 6 месяцев Россельхозбанк выдал порядка 75 млрд рублей розничных кредитов

12:48, 27 июля 2017, ПАИ

В I полугодии Россельхозбанк выдал частным клиентам кредитов на сумму порядка 75 млрд рублей, из них 43,9 млрд рублей приходится на потребительские займы, 24,6 млрд рублей – ипотечное кредитование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. По состоянию на 1 июля розничный кредитный портфель банка достиг 335,4 млрд рублей.

Россельхозбанк является одним из ключевых игроков на российском рынке розничного кредитования – он входит в ТОП-3 крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля. Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов для разных категорий физических лиц, в том числе разрабатывая специальные программы для «зарплатных» клиентов, пенсионеров, садоводов, военнослужащих, работников бюджетной сферы, а также клиентов, желающих рефинансировать потребительские кредиты, полученные в других банках.