«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове

12:00, 27 июля 2017, ПАИ

Три жилых комплекса посетят участники «Тура по новостройкам», который устраивает редакция псковской «Комсомольской правды» 29 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы тура, псковичи отправятся смотреть квартиры «Европе», «Пятом элементе» и «Приоритете».

«Европейский» квартал строится на Дальнем Завеличье. Жилой комплекс «Приоритет» находится на улице Кузбасской дивизии. В этот раз читатели «Комсомольской правды» будут выбирать квартиры в стильной десятиэтажке - в доме № 10. Она стоит в центре Завеличья, а застройщик позиционирует дом как жильё для всей семьи.

Заключительная часть путешествия по новостройкам пройдёт на Запсковье. Во время тура можно будет посмотреть квартиры на Инженерной, 118 и Труда, 60. Рядом есть всё, что нужно для комфортной жизни: банки, больницы, магазины, почта, аптеки.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону: (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление - 29 июля в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).