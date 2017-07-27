65 тысяч рублей снял мошенник с карты жительницы Псковского района

12:10, 27 июля 2017, ПАИ

В Псковском районе две местные жительницы стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице Псковского района на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что для предотвращения несанкционированного доступа к банковской карте необходимо уточнить ее реквизиты. Женщина сообщила необходимые сведения незнакомцу. Через некоторое время с карты потерпевшей были сняты 65 тысяч рублей.

Кроме того, другая гражданка разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже вещей. Вскоре ей позвонил покупатель и под различными предлогами узнал данные ее банковской карты. Позже с карты в общей сложности были списаны 30 тысяч рублей. По имеющимся данным, номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Челябинской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования сотрудники ОМВД России по Псковском району выясняют все обстоятельства произошедшего.