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Общество

Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове

С 4 по 5 августа в Пскове впервые пройдет шестой этап Чемпионата России 2017 года по пляжному волейболу среди мужских и женских команд — Кубок княгини Ольги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Турнир по пляжному волейболу в Пскове проходит в 10-ый раз. Ранее он существовал в статусе Открытого чемпионата Северо-Западного федерального округа. В этом году впервые проводится в качестве этапа Чемпионата России.

Как отметила в ходе пресс-конференции в четверг, 27 июля, исполнительный директор Северо-Западной волейбольной ассоциации Наталья Сапрыгина, местом проведения предыдущих пяти этапов Чемпионата стали Анапа, Казань, Липецк, Москва и Ярославль. Седьмой этап пройдет в Сочи. Финал состоится в конце года в Анапе.

По мнению президента Федерации волейбола в Псковской области, главного секретаря соревнований Сергея Ершова, состав участников состязаний в Пскове очень представительный. «Здесь выступят мастер спорта международного класса, участник олимпийских игр в Пекине Александр Моисеев, успешно выступающие на международных соревнованиях Максим Худяков и Руслан Максимов из волейбольного клуба Подмосковья, серебряный призер молодежного Чемпионата мира Александр Краморенко и несколько перспективных пар, которые, по мнению специалистов, могут попасть в финал Чемпионата России», — рассказал он.

Сергей Ершов также отметил, что в числе претендентов на высокие результаты есть и местные волейболисты. Это Николай Евстифеев и Александр Евдокимов, Виталий Виноградов и Дмитрий Вишняков, а также Татьяна Семилетова и Анна Ухова, Виктория Семенова и Олеся Алексеева. «В Псковской области волейбол является одним из самых популярных видов спорта: им занимается более 7 тыс. человек», — подчеркнул заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Алексей Орлов.

Всего в псковском этапе всероссийских соревнований примут участие 16 женских и 22 мужских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Московской, Калужской, Волгоградской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми.

Игры пройдут на четырех площадках, расположенных недалеко от Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, в котором сохранились единственные в России по степени сохранности домонгольские фрески соборного храма. Сам турнир посвящен святой равноапостольной княгине Ольге. «Наша задача — не только популяризация физической культуры, спорта, и здорового образа жизни, но и воспитание интереса к отечественной истории», — подчеркнули организаторы.

Организаторы шестого этапа Чемпионата России 2017 по пляжному волейболу среди мужских и женских команд — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, межрегиональная общественная организация «Северо-Западная волейбольная ассоциация» и Федерация волейбола Псковской области при поддержке Всероссийской федерации волейбола.

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