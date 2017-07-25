10-летняя девочка попала под колёса ВАЗа в Великих Луках

13:11, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля в 18:55 в Великих Луках у дома № 16/1 по улице Чайкиной 71-летний водитель ВАЗ-21154 сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ребёнок получил незначительные травмы.

В этот же день в 11:45 в Опочецком районе на 403-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель у поворота на Приозерный 35-летний мужчина на Kia Spectra из-за несоблюдения дистанции врезался в двигавшийся впереди Opel Astra, который совершал маневр поворота налево. В результате ДТП пострадала 73-летняя пассажирка одного из автомобилей, она самостоятельно обратилась в больницу.

В 11:45 на 17-м километре дороги Череха - Назимово в Псковском районе 59-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим во встречном направлении LADA Granta. Водитель LADA Grantа получил незначительные травмы госпитализация не потребовалась.

Других ДТП в этот день не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения.