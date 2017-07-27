1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне

14:06, 27 июля 2017, ПАИ

1 августа в 12:00 в Пскове у памятника Героям Первой Мировой войны в сквере между железнодорожным и автовокзалом состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев.

«Готовясь к 100-летию с начала Первой Мировой войны наше общество вышло с инициативой, чтобы в России появилась новая памятная дата, посвященная этому событию. Мы решили, что этот день должен быть 1 августа – день, когда Германия объявила войну России», - пояснил Александр Голышев, добавив, что мероприятие стало ежегодным, начиная с 2013 года.

Кроме того, 30 июля в рамках поэтического фестиваля «Славянское поле» на набережной реки Великой у памятника солдату Первой Мировой войны также пройдет памятный митинг. «У участников фестиваля уже стало традицией открывать фестиваль митингом на набережной реки Великой», - добавил Александр Голышев.