Вынесен приговор участникам банды, ограбившим почту в порховской деревне Боровичи

14:24, 27 июля 2017, ПАИ

Псковский областной суд вынес приговор двум гражданам Белоруссии и россиянину, которые в 2016 году ограбили почту в деревне Боровичи Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в начале 2016 года один из белорусов создал на территории Стругокрасненского района банду в целях нападения на граждан и организации. Два других лица по предложению руководителя банды вступили в нее. В апреле 2016 года мужчины совершили вооруженное нападение на отделение почтовой связи, расположенное в деревне Боровичи, где, угрожая работникам отделения, похитили денежные средства в размере более 175 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору и руководителю банды наказание в виде 15 лет лишения свободы, участникам банды - 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительных колониях строгого режима.