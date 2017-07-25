0
12:02
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
21:35
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
15:18
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
12:28
Выгодное дело
17:51
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
10:25
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»
Еще новости
Экономика

7 тонн томатов уничтожены на свалке в Себеже

26 июля на свалке твердых бытовых отходов в Себеже произведено уничтожение двух партий свежих томатов неустановленного происхождения общим весом около 7 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Данные партии была задержаны 21 июля в Псковской области в результате проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом из Белоруссии на территорию Российской Федерации запрещенных товаров. Подкарантинная продукция перемещалась без сопроводительных документов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
25 июля 2017
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
20 июля 2017
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях 1
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
19 июля 2017
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
18 июля 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»
18 июля 2017
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино» 1
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
15 июля 2017
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены 2
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
14 июля 2017
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья 4

Идет загрузка...