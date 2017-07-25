7 тонн томатов уничтожены на свалке в Себеже

15:46, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля на свалке твердых бытовых отходов в Себеже произведено уничтожение двух партий свежих томатов неустановленного происхождения общим весом около 7 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Данные партии была задержаны 21 июля в Псковской области в результате проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом из Белоруссии на территорию Российской Федерации запрещенных товаров. Подкарантинная продукция перемещалась без сопроводительных документов.