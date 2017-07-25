Более 144 миллиардов рублей заработали малые и средние предприятия Псковской области в 2015 году

16:02, 27 июля 2017, ПАИ

Псковстат озвучил итоги проведённого в 2016 году сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам работы в 2015 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, в Псковской области из числа малых и средних предприятий - юридических лиц, которые представили отчет (8 тыс. 96 респондентов), осуществляли деятельность 5 тыс. 815 предприятий (71,8%). Из 11 тыс. 973 индивидуальных предпринимателей, представивших статистическую отчетность, осуществляли деятельность 9 тыс. 59 или 75,7%.

Совокупность малых предприятий - юридических лиц на 87,6% составляют микропредприятия. Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями - 98,9% от общего количества ИП.

Число замещенных рабочих мест на малых и средних предприятиях достигло 64 тыс. 713 человек (в том числе 59 тыс. 209 человек - это работники списочного состава, без внешних совместителей). Среднесписочная численность работников в расчете на 1 предприятие составила 11 человек. В сфере индивидуальной предпринимательской деятельности число замещенных рабочих мест составило 19 тыс. 756 человек, из них 9 тыс. 436 человек, или 47,8% - наемные работники, 1 тыс. 261 человек, или 6,4% - партнеры и помогающие члены семьи.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, полученная малыми и средними предприятиями - юридическими лицами, достигла 144 млрд 961 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 22 млрд 339 млн рублей.

В 2015 году оплата труда в среднем за месяц в расчете на одного работника малых и средних предприятий – юридических лиц составила 13 тыс. 53 рубля.

По данным респондентов, в основной капитал в 2015 году в целом по юридическим лицам – малым и средним предприятиям было инвестировано 7 млрд 319 млн рублей, наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного 2015 года – 42 млрд 99 млн рублей. Индивидуальные предприниматели инвестировали в основной капитал 369 млн рублей, а стоимость основных средств, которые использовались для осуществления предпринимательской деятельности, на конец 2015 года достигла 6 млрд 985 млн рублей.

Впервые в бланк сплошного наблюдения был включен блок вопросов о получении государственной поддержки. Получателями поддержки в рамках государственной (муниципальной) программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году стали 212 юридических лиц и 221 индивидуальный предприниматель. Из общего количества респондентов 310 получили финансовую поддержку, 110 - информационную, 110 - консультационную, 8 - имущественную и 19 – поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Ряд респондентов отметили получение нескольких видов форм поддержки.

В городе Пскове из числа отчитавшихся малых и средних предприятий – юридических лиц, а это 4 тыс. 756 предприятий, осуществляли деятельность 3 тыс. 437, выручка по ним составила 91 млрд 216 млн рублей, число замещенных рабочих мест – 33 тыс. 662 человека. В сфере индивидуального предпринимательства отчитались 4 тыс. 508 респондентов, из них осуществляли деятельность 3 тыс. 234 индивидуальных предпринимателя, выручка от реализации товаров, работ, услуг – 8 млрд 860 млн рублей, число наемных работников – 2 тыс. 897 человек, помогающих членов семьи и партнеров - 509 человек.

Подробная информация об итогах сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства в Псковской области, включая итоги по муниципальным образованиям, размещена на главной странице сайта Псковстата в рубрике «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год. Итоги»