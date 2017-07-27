Поэтический фестиваль «Словенское поле - 2017» откроется в Псковской области 28 июля

15:38, 27 июля 2017, ПАИ

С 28 по 30 июля в Псковской области пройдет поэтический фестиваль «Словенское поле — 2017», в котором примут участие более сотни современных литераторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поэтический фестиваль соберет авторов из Архангельска, Воронежа, Калининграда, Костромы, Саратова, Смоленска, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Уфы, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Беларуси, Испании, Эстонии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Участники будут соревноваться в поэтическом мастерстве в двух конкурсах: исторической поэзии «Словенское поле — 2017» и стихов о Пскове «Там, где к Великой мчится Пскова…». Последний посвящен 70-летию со дня рождения поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова С. А. Золотцева.

Также в рамках фестиваля запланированы литературно-музыкальные чтения, выступления бардов, поэтический вечер «Вне формата».

Кроме того, лауреат премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, лауреат конкурса «Золотое перо России», обладатель гран-при международного конкурса-марафона «Русской рифмы победный калибр», поэт Василий Рысенков проведет мастер-класс.

Мероприятия поэтического праздника пройдут на площадках в Пскове, Печорах и Изборске. По итогам фестиваля будет издан сборник избранных произведений, которые прозвучали в рамках мероприятия.

Напомним, что поэтический фестиваль «Словенское поле» проводится в Псковской области с 2008 года. Организаторами выступают региональное отделение Союза писателей России, Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».