Возможность размещения рекламы на Октябрьском, 18 в Пскове рассмотрят эксперты

14:32, 27 июля 2017, ПАИ

27 июля в 16:00 в Пскове на улице Пушкина, 3/13 состоится 16-е заседание Научно-методического и экспертного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

В ходе заседания предполагается повторно рассмотреть вопрос строительства индивидуального жилого дома по улице Красногорской, 2 в Пскове, с докладом выступит архитектор Елена Семенова.

Также эксперты обсудят возможность размещения проекционной рекламы на здании по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 18 (с установкой проекционного оборудования на здании по Октябрьскому проспекту, 2).

Кроме того, будет рассмотрен проект ремонта и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный Гессе А.Ф.» 1896 года (Псков, Октябрьский проспект, 12. Доклад озвучит представитель ГАП ООО «Промжилстрой» Дмитрий Макаров.