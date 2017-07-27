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Общество

«Включайся!»: общение без границ

Электронная почта и новостные сайты, мессенджеры и социальные сети, онлайн-видео и сетевые игры – каждый современный абонент использует мобильный интернет по-разному. Но главное для большинства – все-таки общение. Неудивительно, что самым популярным тарифом в новой линейке «Включайся!» от «МегаФона» стал «Общайся». А для тех, кто не представляет своей жизни без любимой музыки, есть тариф «Слушай», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Цифровые абоненты, то есть активные пользователи всевозможных интернет-ресурсов, выходящие в Сеть с помощью мобильных устройств, имеют разные интересы. Поэтому в новой линейке «МегаФона» есть тариф «Пиши» – для любителей SMS и переписки в мессенджерах, «Слушай» – для меломанов, «Смотри» – для тех, кто каждый день смотрит онлайн фильмы и видеоролики, «Говори» – для абонентов, желающих слышать голос собеседника.

Тариф «Включайся! Общайся» также имеет «говорящее» название. Он объединяет сразу несколько каналов мобильных коммуникаций – от привычных звонков (на этом тарифе предоставляется 700 минут вызовов на все номера России) до безлимитного доступа к целому списку онлайн-сервисов. Это мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion, социальные сети «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». А для того, что не входит в этот список, есть 10 Гб интернет-трафика. Одним словом, абоненты «МегаФона» могут общаться всеми доступными способами: звонить, переписываться, отправлять друзьям и близким фото или соединяться с ними посредством видео. Цена тарифа – 550 рублей в месяц, причем действует он и в поездках по России.

«Онлайн-меломания» требует ненамного меньше трафика. Впрочем, на тарифе «Включайся! Слушай» как раз музыка с трафиком не связана: доступ к ресурсам BOOM, «Яндекс.Музыка», Zvooq, «ВКонтакте Музыка», как и к мессенджерам WhatsApp, Viber и eMotion – безлимитный. Кстати, при присмотре фильмов и передач «МегаФон.ТВ» трафик тоже бесплатный. А для других интернет-сервисов есть 8 Гб. Выходить в Сеть с тарифом «Слушай» можно и в поездках по стране, а пакет голосовых вызовов (400 минут) предназначен для использования в домашнем регионе. Цена тарифа – 400 рублей.

«Линейка тарифных планов «Включайся!» создана специально для того, чтобы удовлетворить потребности каждого цифрового абонента в зависимости от его предпочтений и интересов. Вкупе с развитием 4G в Псковской области это решение способно сделать общение ярче и интереснее», – отметил  директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Включиться в мир современных цифровых возможностей нетрудно: достаточно решить для себя, что именно является при использовании мобильного интернета главным, – и выбрать тариф с подходящим «говорящим» названием.

Подробнее о тарифах можно узнать в салонах или на сайте оператора .

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