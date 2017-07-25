42 лесных пожара произошли в Псковской области с начала сезона

14:41, 27 июля 2017, ПАИ

С начала сезона на территории Псковской области зафиксированы 42 лесных пожара на площади ликвидации 57,11 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 75 лесных пожаров на площади ликвидации 101,97 га с общим ущербом 161,477 тыс. рублей.

На землях государственного лесного фонда зафиксированы 39 пожаров на площади ликвидации 41,21 га, в том числе 8 – в Себежском, 6 – в Гдовском, 5 – в Порховском, 4 – в Стругокрасненском, по 3 – в Плюсском и Псковском, по 2 – в Опочецком и Красногородском, по 1 – в Пыталовском, Пустошкинском, Бежаницком, Печорском, Усвятском и Пушкиногорском. 3 пожара на площади ликвидации 15,9 га произошли в Лужском военном лесничестве Минобороны Российской Федерации. Все пожары ликвидированы в течение суток. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области.

Работники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совершили 132 выезда на тушение и предотвращение природных пожаров на территории Псковской области.

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, а также организовано наземное и авиационное патрулирование в соответствии с классом пожарной опасности по условиям погоды.

На данный момент на землях лесного фонда Псковской области пожарная опасность отсутствует.