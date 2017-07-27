На отмеченных на карте дорожного проекта ОНФ проблемных участках Пскова начались ремонтные работы

16:37, 27 июля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, держат на контроле ход ремонтных работ на участках Пскова, отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В мае в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» общественники составили рейтинги «убитых» дорог, куда вошли участки, лидирующие в голосовании на карте проекта. Результаты рейтингов были направлены в администрацию областного центра. Часть участков внесены в планы ремонта, и ремонтные работы на них начались. В их числе улицы Советской Армии, Некрасова и Гражданская.

«Список дорог, нуждающихся, по мнению горожан, в первоочередном ремонте, довольно обширный. Часть предложений горожан вошла в планы на текущий год. Например, улица Гражданская на участке от перекрестка с улицей Спортивной до Октябрьского проспекта. Мы обратили внимание на необходимость привести в порядок кроме проезжей части еще и тротуар, асфальтовое покрытие которого настолько разрушено, что стало из-за больших трещин, ям и провалов травмоопасным для пешеходов. Благодаря инициативе общественников данный участок был поставлен в план ремонта в текущем году, и ремонтные работы уже начались. Кроме того, состоялся аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Кузнецкой. По ремонту участков улиц Индустриальной, Алмазной объявлены аукционы», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Активисты ОНФ отметили, что некоторые участки дорог, вошедшие в рейтинг, не попали в планы ремонта на текущий год. В их числе улица Литейная, которая набрала наибольшее количество голосов. Эта улица связывает городской район Запсковье с объездной дорогой, также по ней пролегает короткий путь в областной центр с федеральной трассы Санкт-Петербург – Киев.

«Мы проконтролируем ремонтные работы, чтобы понять, насколько качественно они будут выполняться, а в последующем проследим, чтобы подрядчик не уклонился от выполнения своих гарантийных обязательств. Кроме того, мы намерены добиваться включения в планы капитального ремонта на 2018 г. дорог, которые вошли в рейтинг по результатам голосования граждан на сайте «Карта убитых дорог», – пояснил Турчин.

В ближайшее время общественники планируют проверить ряд дорог в регионе, где проводятся ремонтные работы, и оценить их качество.

На сегодняшний день на интерактивной карте ОНФ по Псковской области отмечено 158 участков дорог, из которых 28 включены в планы ремонта на текущий год. Участие в голосовании приняли 2816 человек.