Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель

15:03, 27 июля 2017, ПАИ

В рамках рабочего совещания депутат Псковской городской Думы Константин Болотин и начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров обсудили проблему ликвидации борщевика на въезде в Псков со стороны Рижского шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Накануне совещания депутат провел традиционную встречу с жителями своего округа. Вместе с ними он объехал несколько участков, где проблема вновь появившегося борщевика стала одной из самых актуальных на сегодняшний день: «Несколько лет назад организация, ответственная за уборку на дальнем Завеличье, полностью очистила территорию на въезде в город от этого сорняка, но он появился вновь. Жители обеспокоены тем, что он распространится по всему микрорайону».

Начальник УГХ подчеркнул, что на данный момент с подрядчиком обсуждаются виды необходимых работ для устранения проблемы: «Через две недели указанная территория будет приведена в порядок». По данному вопросу Константин Болотин дополнительно направил письмо в администрацию Псковского района.

В пресс-службе отметили, что конкурсные процедуры по ликвидации борщевика на муниципальных территориях в Пскове состоялись, заключен контракт с подрядчиком, который приступил к работам.