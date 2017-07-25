Оборудовать видеокамерами спортзал и здание «Юный техник» в Пустошке потребовала прокуратура

15:27, 27 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку обеспечения антитеррористической защищённости и потребовала оборудовать несколько зданий системами видеонаблюдения.

Как сообщила Псковскому агентству информации прокурор района Ирина Колчева, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований федерального законодательства, системами видеонаблюдения не оборудованы спортивный зал и здание «Юный техник» в Пустошке. Оба этих строения находятся в оперативном управлении у МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей».

В целях устранения нарушений заместитель прокурора района направил исковое заявление в суд об обязании Центра дополнительного образования в срок до 1 декабря 2017 года оборудовать здания системами видеонаблюдения. Требования прокуратуры удовлетворены.

После вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет прокуратура района возьмёт на контроль.