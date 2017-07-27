Сотрудники УФСИН России по Псковской области сдали зачеты по служебно-боевой подготовке

17:14, 27 июля 2017, ПАИ

В рамках контрольно-проверочных занятий личный состав аппарата Управления и подчиненные подразделения УФСИН России по Псковской области продемонстрировали свои навыки по специальной, огневой и физической подготовке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На первом этапе сотрудники уголовно-исполнительной системы области показали теоретические знания нормативных документов, регламентирующих служебную деятельности, а также сдали тесты по материальной части оружия.

Продолжились проверочные испытания подтверждением практических навыков владения пистолетом Макарова и сдачей нормативов по физической подготовке: челночный бег, подтягивание, силовой комплекс, владение боевыми приемами борьбы.

По словам старшего инспектора по особым поручениям группы профессиональной подготовки отдела кадров и работы с личным составом УФСИН России по Псковской области Артема Лаврентьева, главной целью сдачи зачетов по служебно-боевой подготовке является подтверждение сотрудниками УИС профессиональной пригодности к несению службы.