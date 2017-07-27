Останки 38 советских солдат торжественно перезахоронили на мемориале «Жидилов Бор» в Псковском районе

16:54, 27 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 27 июля, в день 73-ой годовщины освобождения территории Псковского района от немецко-фашистских захватчиков на братском захоронении «Жидилов Бор» были торжественно преданы земле останки 38 советских солдат. Все они были обнаружены поисковиками в ходе поисковых мероприятий на полях Псковского района, проводимых в течение года - с июля 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В траурном митинге приняли участие глава администрации Псковского района Владимир Лавренов, депутаты Псковского областного Собрания, ветераны Великой Отечественной войны, жители близлежащих деревень, школьники, воины Псковского гарнизона.

От имени властей Пскова на митинге выступил заместитель главы города, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев. «Из года в год мы делает все, чтобы память о кровопролитной войне оставалась в сердцах нынешнего поколения и передавалась нашим детям и внукам. Чтобы наш народ помнил всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины», - сказал Владимир Воробьев и поблагодарил ветеранов за беспримерный воинский подвиг и труд в послевоенные годы.

По завершению траурного митинга была отслужена заупокойная лития. Собравшиеся возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших минутой молчания. Заканчивая церемонию, прощальный воинский салют дали военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, Мемориал воинской славы «Жидилов Бор» в Псковском районе создан в 2000 году. В 2009 году здесь установлена часовня в память обо всех защитниках Отечества. В братской могиле в Жидиловом Бору покоится свыше 800 советских воинов.