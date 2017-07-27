Иван Цецерский призвал таможенников оказать достойный прием гостям Ганзейских дней

17:54, 27 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 27 июля, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в подведении итогов оперативно-служебной деятельности Псковской таможни за первое полугодие 2017 года. Совещание возглавила начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Глава города поблагодарил сотрудников таможни: «Вы создаёте авторитет Пскову, первыми встречаете иностранных гостей. Сотрудники таможни защищают экономические интересы нашего государства».

Кроме того, Иван Цецерский рассказал об итогах недавней рабочей встречи с начальником таможни Светланой Степановой, в ходе которой стороны обсудили особенности ввоза иностранными делегациями товаров, которые будут представлены на праздновании 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году.

Глава Пскова рассказал, что на Ганзейские праздники ожидается приезд большого количества иностранных гостей, и призвал таможенников оказать им достойный приём.