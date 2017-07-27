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Общество

Плановые проверки организаций ЖКХ Псковской области начались с 25 июля

С 25 июля в Псковской области начались плановые проверки организаций ЖКХ. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по энергетическому надзору по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Игорь Куроплин в ходе заседания комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 27 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Куроплина, псковский отдел Ростехнадзора разработал план-график проверок 35 теплоснабжающих организаций и трех предприятий электроэнергетики. С 1 августа проверят предприятия электроэнергетики. Все проверки пройдут в августе - сентябре.

Заместитель начальник псковского Ростехнадзора обратил внимание, что распоряжение администрации Псковской области главам муниципальных образований было определено до 1 июля межведомственные комиссии по прохождению и подготовке к отопительному периоду. «Сейчас 14 из 26 муниципальных образований представили постановления о создании комиссии по подготовке к отопительному сезону, в которые рекомендовано включить представителей Ростехнадзора», - добавил он.

«Сейчас выпущен исчерпывающий перечень документов, которые должны предоставляться в Ростехнадзор, он разослан во все муниципальные образования», - добавил Игорь Куроплин.

В свою очередь заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов попросил всех ознакомиться с графиком. «Взаимодействие с Технадзором уже налажено», - заметил он.

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