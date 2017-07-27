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Общество

Почти 200 млн рублей предусмотрены в бюджетах районов Псковской области на подготовку к отопительному сезону

В Псковской срок готовности к отопительному сезону для потребителей – 15 сентября, для теплоснабжающих организаций – 1 ноября, для муниципальных образований – 15 ноября. Об этом сообщил председатель Государственного комитета области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов 27 июля в ходе заседания комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По данным на 1 июля, добавил докладчик, готовность к отопительному сезону по основным объектам составляет 42%, жилой фонд готов на 28%.

По словам Андрея Агапова, на сегодняшний день в области жилищно-коммунальные услуги оказывают 275 предприятий. Все органы местного самоуправления приняли нормативно-правовые акты для подготовки к отопительному сезону, комитет их проанализировал.

Андрей Агапов рассказал, что в местных бюджетах на подготовку к отопительному сезону предусмотрены 188 млн рублей. Вице-губернатор Александр Кузнецов добавил, что ещё 80 млн рублей были направлены на технические мероприятия и 200 млн рублей – непосредственно на подготовку к отопительному сезону.    

Председатель госкомитета области по ЖКХ также проинформировал, что задолженность перед поставщиками энергоресурсов на сегодняшний день составляет 1 млрд 159 млн рублей, из них 77 млн рублей – за воду, 30 млн рублей - за мазут, 720 млн рублей – за газ и 185 млн рублей – за электроэнергию. Он напомнил, что администрация области вместе с органами местного самоуправления проводит работу по погашению задолженности, на эти цели выделены субсидии в размере 124 млн рублей.

Андрей Агапов заметил, что план по погашению задолженности в первом квартале был выполнен в полном объёме, а по итогам первого полугодия – нет. Он добавил, что вопрос погашения долга станет темой встречи с представителями Газпрома, которая состоится 28 июля в Москве.

Кроме того, докладчик сообщил, что в этом году будет запущена новая котельная в Невеле, работы по ней идёт в графике.  

Также, напомнил он, состоялось подписание ещё одного концессионного соглашения с компанией «НеваЭнерго»  с Пушкинскими Горами в части строительства котельных, работающих на местном топливе. Андрей Агапов подчеркнул, этот документ не означает, что в Пушкинских Горах не будет газа.

Есть еще один инвестиционный проект, продолжил он, реализуется в Хилово в Порховском районе, где длительное время пытались договориться с санаторием, в котором запущен новый блок с бассейном, но котельная не может отапливать и жилой блок, и бассейн. Поэтому найден инвестор. К началу отопительного сезона эти котельные должны заработать.

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