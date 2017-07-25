Древесная щепа из Германии задержана на границе в Псковской области

21:59, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз из Германии партии древесной щепы весом более 19,8 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие фитосанитарного сертификата требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Запрещенная к ввозу партия возвращена на территорию страны-экспортера.