Фильм о развитии гармоничной личности посмотрели воспитанники лагеря в гдовском Ямме

21:01, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали профилактическую встречу с воспитанниками загородного оздоровительного лагеря «Радуга» в селе Ямм Гдовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, на мероприятии присутствовали подростки в возрасте от 13 до 15 лет.

Сотрудники УКОН УМВД провели с ними лекторий по теме противодействия наркоугрозе среди молодежи, направленный на профилактику незаконного потребления наркотиков. Несовершеннолетние активно участвовали в беседе, задавали полицейским вопросы. В рамках этой встречи особое внимание было уделено антинаркотической пропаганде, формированию негативного отношения к наркотикам, табакокурению и употреблению алкоголя. При этом подчеркивались преимущества здорового образа жизни, занятий спортом.

В завершение данной акции ребятам показали фильм, направленный на формирование устойчивых жизненных принципов и развитие гармоничной личности.