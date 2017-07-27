Инвентаризация территорий Пскова закончится до конца августа

18:13, 27 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 27 июля, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, в ходе которого были подведены итоги празднования Дня города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров поблагодарил управляющие компании за приведение в порядок городских территорий ко Дню города и отметил эффективное взаимодействие, благодаря которому удалось провести праздничные мероприятия на достойном уровне.

На повестке дня были рассмотрены и другие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Так, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит инвентаризация и паспортизация дворовых территорий. Инициатором этого процесса является администрация Пскова. Город разделен на территории, в каждой из которой создана комиссия по инвентаризации и паспортизации. В ее состав входят сотрудники администрации города, представители управляющих компаний, люди с ограниченными возможностями и собственники многоквартирных домов. По результатам инвентаризации на каждую территорию составляется паспорт, где будут отражены такие сведения как: границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства, места для парковки автомобилей, места отдыха для детей и взрослых, технические характеристики всех перечисленных объектов. Инвентаризация всех дворовых территорий Пскова должна быть закончена до конца августа.

«Данный проект - это реальная возможность для жителей нашего города благоустроить свои дворовые территории. Поэтому, в первую очередь необходимо усилить работу по разъяснению гражданам, как они могут включить свои дворы в программу по благоустройству», - пояснили в УГХ.

Отметим, в прошлом году в Пскове была проведена паспортизация всех городских территорий, в ходе которой была дана визуальная оценка их состояний. Инвентаризация позволит детально проанализировать состояние территорий и выявить те из них, которые нуждаются в ремонте в первую очередь.

Напомним, в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделено около 40 миллионов рублей. Кроме того, в этом году по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы ремонтные работы по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.