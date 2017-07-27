0
18:06
До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июля
16:44
На 40% готовы котельные и тепловые сети Псковской области к отопительному сезону
15:03
Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
14:06
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
12:45
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
12:22
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
12:00
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
Еще новости
Общество

Готовность объектов газоснабжения Псковской области к отопительному сезону составляет 50%

График работ по подготовке объектов газоснабжения Псковской области выполнен на 50%, работы идут по плану и будут к отопительному сезону завершены. Об этом заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов в ходе заседания комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 27 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, в ходе доклада о погашении задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные природного газа, Александр Пеганов пояснил, что по задолженности график погашения не выполняется, отставание - 113 млн. рублей.  По его словам, задолженность по Псковской области составляет 100 млн. рублей, пятерку должников возглавляет Псковский район, далее идут Невельский, Дедовичский, Новоскольческий и Дновский районы. Псковский район задолжал порядка 60 млн. рублей, с февраля средств не поступало, заметил докладчик.

«Недели через 2 отдельно с этими предприятиями проведем совещание у губернатора. К началу отопительного сезона надо в график входить, другого быть не может», - заявил заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Александр Пеганов также добавил, что «работа глав видна» в Пскове, Великих Луках, Порховском, Островском и Бежаницком районах.

Александр Кузнецов дал две недели должникам на проработку возможностей погашения задолженности. По его словам, в середине августа губернатор также проведет с главами этих районов встречи по выработке решений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июля
27 июля 2017
До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июля
На 40% готовы котельные и тепловые сети Псковской области к отопительному сезону
27 июля 2017
На 40% готовы котельные и тепловые сети Псковской области к отопительному сезону
Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
27 июля 2017
Борщевик на въезде в Псков будет ликвидирован в течение двух недель
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
27 июля 2017
1 августа в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
27 июля 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
27 июля 2017
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
27 июля 2017
«Европу», «Пятый элемент» и «Приоритет» увидят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза
27 июля 2017
Грант смогут получить организаторы лыжного десанта из посёлка Дедовичи по маршруту партизанского обоза

Идет загрузка...