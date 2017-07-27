Готовность объектов газоснабжения Псковской области к отопительному сезону составляет 50%

18:10, 27 июля 2017, ПАИ

График работ по подготовке объектов газоснабжения Псковской области выполнен на 50%, работы идут по плану и будут к отопительному сезону завершены. Об этом заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов в ходе заседания комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 27 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, в ходе доклада о погашении задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные природного газа, Александр Пеганов пояснил, что по задолженности график погашения не выполняется, отставание - 113 млн. рублей. По его словам, задолженность по Псковской области составляет 100 млн. рублей, пятерку должников возглавляет Псковский район, далее идут Невельский, Дедовичский, Новоскольческий и Дновский районы. Псковский район задолжал порядка 60 млн. рублей, с февраля средств не поступало, заметил докладчик.

«Недели через 2 отдельно с этими предприятиями проведем совещание у губернатора. К началу отопительного сезона надо в график входить, другого быть не может», - заявил заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Александр Пеганов также добавил, что «работа глав видна» в Пскове, Великих Луках, Порховском, Островском и Бежаницком районах.

Александр Кузнецов дал две недели должникам на проработку возможностей погашения задолженности. По его словам, в середине августа губернатор также проведет с главами этих районов встречи по выработке решений.