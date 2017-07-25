В тюрьму может отправиться житель Опочецкого района за хранение марихуаны

18:20, 27 июля 2017, ПАИ

В отношении 32-летнего жителя Опочецкого района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, мужчина был задержан 15 июля, когда в ходе личного досмотра в кармане его джинсов была обнаружена марихуана. Вес наркотика составил 12,3 грамма.

Отметим, что санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до 3 лет.