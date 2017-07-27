Семена сосны и ели из Псковской области изучили новгородские специалисты

20:25, 27 июля 2017, ПАИ

На конец июля в отдел «Новгородская лесосеменная станция» Центра защиты леса Новгородской области для определения посевных качеств из Новгородской и Псковской областей поступило 134 партии семян сосны и ели. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, специалисты учреждения ежегодно проводят исследования собранных партий семян, чтобы для лесовосстановления использовался только качественный материал.

«Семена могут дать высокий урожай только в том случае, если они обладают хорошими посевными качествами и соответствуют требованиям государственного стандарта. Поэтому их проверяют на чистоту, всхожесть, энергию прорастания, зараженность болезнями и вредителями, оценивают массу», - пояснили в центре. Семена, отвечающие требованиям ГОСТа по всхожести – кондиционные, семена ниже 3-го класса — некондиционными, поэтому их запрещено использовать для посева.

Выращивая лесные культуры, работники лесного хозяйства обязаны использовать для посева только качественные семена, поэтому важно вовремя и грамотно оценить их состояние, правильно обработать и хранить лесосеменное сырье.



«По результатам проверки, качество семенного фонда распределено следующим образом: семена 1 и 2 класса качества - 92% , 3 класса качества – 5%, некондиционные - 3%, - отметил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. — Некондиционные по всхожести семена выявлены из свежезаготовленных семян».

По итогам проверки партий семян лесных растений на посевные качества были выданы документы установленного образца.