Ввоз белорусской малины и голубики запрещён в Себежском районе

21:22, 27 июля 2017, ПАИ

27 июля в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих малины и голубики общим весом 590 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе проведения осмотра подкарантинной продукции установлено превышение фактического веса свежей малины: на 250 килограмм больше, чем указано в фитосанитарном сертификате. Кроме того, обнаружена свежая голубика весом 160 килограммов, перемещаемая без фитосанитарного сертификата.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.