Овощи и сливы из Белоруссии не попали в Псковскую область из-за неправильных документов

22:13, 27 июля 2017, ПАИ

26 и 27 июля в контрольном пункте деревни Долосцы Себежского района запрещен ввоз двух партий подкарантинной продукции из Белоруссии: более 1 тонны продовольственного картофеля и 80 килограммов свежих огурцов, томатов и сливы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие фитосанитарных сертификатов требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Запрещенные к ввозу партии возвращены на сопредельную территорию.