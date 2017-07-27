Молодежный кластер-лофт «ЛИФТ» открылся в Пскове

21:34, 27 июля 2017, ПАИ

27 июля в Пскове на улице Коммунальной,19 (ДОСААФ) открылся молодежный кластер-лофт «ЛИФТ». В мероприятии приняли участие представители власти и общественности, организаторы - Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и досуговый научно-технический центр «Юный техник», гости, псковичи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От имени главы города и депутатов Псковской городской Думы присутствующих приветствовал заместитель главы города Владимир Воробьев. «Городская власть ценит молодежь, ее энергию, талант, целенаправленность. Сегодняшнее мероприятие - это праздник молодости, праздник энергичных и талантливых девушек и юношей, которые хотят сделать жизнь в Пскове интереснее и лучше. Дерзайте, занимайтесь, и всё у вас получится», - отметил он. Владимир Воробьев добавил, что среди молодых псковичей появятся люди, заинтересованные в развитии города, а новый кластер-лофт «ЛИФТ» сможет поддержать их инициативы и, возможно, социальные проекты. «Достижения участников вашего молодежного движения сегодня - это залог стабильного развития родного города завтра, - подчеркнул заместитель главы города. - Ждем от вас интересных дел, добрых инициатив, достижения новых жизненных и творческих высот! Будьте здоровы и успешны!»

После презентации участники мероприятия посетили отремонтированные помещения «Юного техника». Новый центр развития молодежи в Пскове открывает для жителей города широкие возможности для самореализации. Это свободное пространство для общения, где каждый может поделиться своими навыками и умениями. Как пояснили в «Вечевом ордене», «лофт - это просто некая вариация свободного пространства, вообще он может быть для любого возраста». Человек просто сам выбирает, чем он хочет заниматься.

Добавим, чтобы стать участником мастер-классов, которые будут проходить в «ЛИФТе», или преподавателем, нужно связаться с авторами проекта в социальной сети «ВКонтакте», где есть группа лофта.