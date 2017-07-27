Помощи в расследовании дела о мошенничестве попросили порховичи у федерального инспектора

22:59, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля с рабочим визитом Порховский район посетил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Как сообщает районная газета «Порховский вестник», гость встретился с активом района и руководителями правоохранительных органов, провёл приём граждан.

В администрации Порховского района обсуждались вопросы исполнения бюджета, социально-экономические показатели, криминальная обстановка. «Я вижу, что ситуация в Порховском районе стабильная и управляемая, – сказал Андрей Калинин по итогам встречи. – Бюджет исполняется, муниципального долга нет. Идёт подготовка к отопительному сезону. Риска его срыва нет. Некоторые проблемы имеются в одном из населённых пунктов, но у администрации есть представление, как с этим справиться. Руководство района проблемы видит, понимает, как их решать». Федеральный инспектор отметил, что по итогам совещания были выработаны рекомендации, которые «будут способствовать повышению эффективности дальнейшей работы».

На личный приём к федеральному инспектору в Порхове записались три человека. Порховичи просили разобраться с ходом расследования дела о мошенничестве, помочь обратить внимание властей на проблемы с оформлением в собственность домов на селе людьми, которые прожили в них всю жизнь, давно вышли на пенсию и не имеют материальной возможности приватизировать дома. Андрей Калинин отметил, что каждый вопрос будет переадресован органам, в чью компетенцию он входит, сам же федеральный инспектор будет контролировать ход их решения.

«Конечно, нужно понимать, что мы живём в реальных условиях и все проблемы разом не решить, особенно те, которые требуют больших финансовых затрат, – заметил Андрей Калинин. – Но, тем не менее, работать надо, надо восстанавливать права граждан, если они нарушены, обеспечивать исполнение законов на местах – в этом и есть суть моей работы».