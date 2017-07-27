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Общество

У Порховского района появился побратим в Белоруссии

У Порховского района появился побратим в Белоруссии, им стал Сенненский район Витебской области. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Недавно на границе России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе состоялся традиционный«Курган Дружбы» в честь участников партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Почётным гостем «Кургана Дружбы» стал губернатор Псковской области Андрей Турчак, который встретился с председателем исполкома Витебской области Николаем Шерстнёвым. Николай Шерстнёв предложил заключить договоры о сотрудничестве между городами Витебской области и райцентрами Псковской области. Андрей Турчак поддержал идею белорусов и поделился ею с главами нескольких районов области, в том числе с главой Порховского района Виктором Степановым.

В итоге было решено, что Порховский и Сенненский районы станут побратимами. В конце августа состоится поездка делегации Порхова в Сенно, а в начале сентября планируется ответный визит в Порхов.

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