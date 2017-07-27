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Общество

Близкое к ЧС количество осадков выпало в Великих Луках 26 июля

Ливневые дожди, обрушившиеся вечером 26 июля на город Великие Луки, стали проверкой готовности городского хозяйства к природным аномалиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк рассказал, что с 20:00 до 21:00 в Великих Луках выпало 23 миллиметра осадков. Для сравнения, 30 миллиметров – это количество, при котором объявляется чрезвычайная ситуация. С 20:00 и до конца устранения последствий разбушевавшейся стихии дежурила техника участка ливневой канализации МУП «ДСУ».

«Система ливневой канализации работает нормально, все ливневки в весенний период были прочищены, – подчеркнул Юрий Власюк. – Как можно было заметить за два дождливых месяца, подтоплений не было, то есть канализация с нагрузкой справляется. Но, конечно, когда за короткое время обрушивается большое количество осадков, ни одна ливневка мгновенно с ней не справится, это надо понимать. Тем не менее, как все могли убедиться, уже через пару часов вода ушла, а утром дороги были сухие».

«В этом году погода преподносит нам немало испытаний, но коммунальное хозяйство города к ним готово, если потребуется, будем работать сверх нормы и без выходных», – заключил Юрий Власюк.

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