Первое заседание провёл Общественный совет при Госкомитете Псковской области по труду

22:30, 27 июля 2017, ПАИ

26 июля в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения состоялось первое заседание Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

На заседании рассматривались вопросы об избрании председателя Общественного совета, об утверждении плана работы на 2017- 2018 годы, об итогах реализации государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» за первое полугодие. Председателем был избран член Наблюдательного совета Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», генеральный директор ООО «Предприятие слепых НИВА» Сергей Гаркун.