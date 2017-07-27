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Общество

С порядком хранения персональных данных ознакомились работники опочецкого ООО «Премир» после вмешательства прокурора

Директор опочецкого ООО «Премир» привлечен к административной ответственности за нарушение порядка сбора, хранения и использования информации о персональных данных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

В ходе проверки установлено, что у работодателя отсутствовал локальный акт, устанавливающий порядок хранения и использования персональных данных работников.

Директору компании вынесено предупреждение. Нарушения устранены, 28 июля утверждён указанный нормативный акт, с которым ознакомлены все работники общества.
 

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